酒駕男亂迴轉 砰！害鳴笛載插管病患救護車撞上…

2018-12-28 19:45

［記者陳賢義／台東報導］林姓男子酒駕上路，途中逕自迴轉，遭同向載有插管病患救護車直接衝撞，警方獲報趕到，林男不斷猛灌冰開水，滿口酒味藏不住，酒測值0.51毫克，訊後被依違反公共罪嫌移送法辦。

大武警分局太麻里分駐所接獲勤務中心110通報，台9線香蘭橋發生交通事故，警員潘志祥、蘇柏魁獲報後立即趕往，抵達時看見救護車早已在現場，一度還誤以為救護車是來救護傷患，一查才知道，原來是林男開車路口迴轉，遭到鳴笛中的救護車直行撞上，自小客車車頭嚴重毀損，零件散落一地。

轟然巨響嚇壞周遭住戶，紛紛奪門出來探看，所幸2車駕駛均毫髮無傷，但救護車上有一名插管病患，救護車駕駛立即呼叫另一輛救護車支援轉院。

警方發現林男神情慌張，不斷猛灌冰開水，詢問肇因還一度緊張到結巴，身上濃濃酒味撲鼻，他坦承上路前曾在雜貨店與友人小酌。警方呼籲，聽見救護車的鳴笛聲響時，應先靠邊閃避禮讓，林男酒駕意識不清，是道路上的不定時炸彈，極易危及自己與他人生命財產安全，警方強力執法，就是希望給居民一個平安順暢的回家路。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/