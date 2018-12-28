假女兒真詐財 老婦30萬老本差點飛了

2018-12-28 17:47

〔記者詹士弘／雲林報導〕新年即將到了，西螺70歲曾姓老婦接到女兒電話，聲稱年關將近手頭緊，需要現金周轉，要老婦匯錢，老媽媽不疑有它，要西螺鎮農會中山分部匯錢，農會行員機警發現老婦神情有異通知警方，西螺派出所阻詐達人廖正發緊急趕往現場，保住老婦30萬元老本。

廖正發與警員塗鈺抵達農會時，老婦人還在與「女兒」通電話，廖員接過電話要向對方確認身分時，詐騙者突然沈默掛斷電話並且關機！老婦見電話遭掛斷十分擔心女兒會遭遇不測，廖員一邊安撫老婦，一邊查看老婦手機之通訊錄，找到其女兒曾小姐之通訊資料，並撥電話求證，曾小姐表示人在嘉義工作，並沒有打電話向母親借錢，確定這是起詐騙案。

曾小姐表示，第一時間接獲警方查證電話時還嚇了一跳，也很佩服警方機警的處理方式，還好有警方即時介入，讓母親免於受害。

廖正發曾於106年8月扮演搬運工人逮獲詐騙車手，之後持續攔阻大大小小詐騙案件，至今一共擋下詐騙金額356萬元，受同仁封為「阻詐達人」實至名歸。

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