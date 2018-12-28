高志鵬涉貪將入獄 「小地檢」搜國會辦公室往事再被關注

2018-12-28 20:22

〔記者陳鳳麗／南投報導〕民進黨立委高志鵬被控與助理收賄關說案定讞，他擬提非常上訴和再審，爭取清白，讓這起纏訟11年的官司重新被提起，也連帶地關注當年偵辦該案與高志鵬沒有地緣關係、且被司法界稱作「小地檢」的南投地檢署，而當年指揮偵辦的年輕檢察官謝謂誠，如今已是台中地檢署襄閱主任檢察官。

11年前南投地檢署接獲檢舉，指台中市東豐閣公司透過高志鵬的姚姓助理，與國產局接洽承租、轉售位於台中市東英二街的國有市場用地，中間涉有交付及收受賄賂，以圖利特定廠商之不法嫌疑，展開偵辦。

南投地檢署在當年的8月22日指揮中機組、南投調查站人員兵分多路搜索，並有一路人馬拂曉北上，搜索立委高志鵬國會辦公室、國產局等處，搜索國會辦公室行動一度受挫，因檢方原持著南投地院開立寫著「立委高志鵬辦公處所」搜索票，要搜索高志鵬辦公區域時，遭立法院拒絕。地檢署緊急再聲請第二張以「立委高志鵬辦公區域」為主的搜索票，才順利搜索高志鵬的辦公區域。

當年的搜索、傳喚行動還有一段插曲，檢方搜索立委高志鵬國會辦公室，電子媒體卻報導另一名南投立委林耘生辦公室被搜索，讓林氣得直奔地檢署要求說明，後來電子媒體才知弄錯對象。

當時南投地檢署起訴高志鵬求刑9年，南投地院一審則判處高志鵬有期徒刑5年6個月，本月26日最高法院駁回上訴，全案定讞，高志鵬被判刑4年6個月須入獄服刑，而高志鵬昨日在多位立委陪同下喊冤，表明要提非常上訴和再審。

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