涉透過配偶賄選！竹縣議員當選人 竹檢提當選無效之訴

2018-12-28 17:54

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹地檢署今天說，已對新竹縣彭姓縣議員當選人提起當選無效之訴，此外，檢方同時也對彭姓議員的配偶、新竹縣竹東鎮長當選人羅吉祥、竹東鎮長營選人吳勝松及竹真鎮里長等共48人提起公訴，而竹東鎮收賄的鄰長等600餘人，予以職權處分。

檢方指出，檢察官張瑞玲、黃怡文分別查獲，竹東鎮長候選人羅吉祥、吳勝松涉嫌於107年3月至10月間，分別假籍發放文宣工資名義，以每人1000或2000元代價，系統性透過鎮內數10名里長及有投票權的數百名鄰長行賄，尋求支持，最後羅吉祥經新竹縣選舉委員會公告，當選新竹縣第18屆某鎮鎮長。

另外，檢察官邱志平查獲，新竹縣彭姓議員配偶於107年10月間，假借發放文宣工資名義，透過一名里長配偶，以每人1000代價，對里內有投票權的鄰長行賄，尋求支持，彭姓議員候選人最後也成功當選。

竹東鎮長當選人、落選人 都涉賄起訴

檢方指出，檢察官偵查後認為，羅吉祥、吳勝松、彭姓縣議員當選人配偶與行賄的里長等共48人涉嫌違反公職人員選舉罷免法，犯罪嫌疑重大，考量行賄里長均礙於人情而為，且多為雙方候選人行賄，為免一人犯數罪而有數個刑度，無法於一次訴訟終結求取刑度上最大利益，12月24日聯名將上述人等共同向新竹地院提起公訴。

至於其餘受賄的鄰長600餘人，檢察官認為他們一時貪圖致罹刑典，且均已繳回犯罪所得，應有所警惕，因此以職權處分以啟自新。不過，檢察官邱志平已於12月27日對彭姓縣議員當選人向新竹地院提起當選無效之訴，而這是最後一波當選無交之訴。

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