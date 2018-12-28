涉透過配偶賄選！竹縣議員當選人 竹檢提當選無效之訴

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹地檢署今天說，已對新竹縣彭姓縣議員當選人提起當選無效之訴，此外，檢方同時也對彭姓議員的配偶、新竹縣竹東鎮長當選人羅吉祥、竹東鎮長營選人吳勝松及竹真鎮里長等共48人提起公訴，而竹東鎮收賄的鄰長等600餘人，予以職權處分。
檢方指出，檢察官張瑞玲、黃怡文分別查獲，竹東鎮長候選人羅吉祥、吳勝松涉嫌於107年3月至10月間，分別假籍發放文宣工資名義，以每人1000或2000元代價，系統性透過鎮內數10名里長及有投票權的數百名鄰長行賄，尋求支持，最後羅吉祥經新竹縣選舉委員會公告，當選新竹縣第18屆某鎮鎮長。
另外，檢察官邱志平查獲，新竹縣彭姓議員配偶於107年10月間，假借發放文宣工資名義，透過一名里長配偶，以每人1000代價，對里內有投票權的鄰長行賄，尋求支持，彭姓議員候選人最後也成功當選。
竹東鎮長當選人、落選人 都涉賄起訴
檢方指出，檢察官偵查後認為，羅吉祥、吳勝松、彭姓縣議員當選人配偶與行賄的里長等共48人涉嫌違反公職人員選舉罷免法，犯罪嫌疑重大，考量行賄里長均礙於人情而為，且多為雙方候選人行賄，為免一人犯數罪而有數個刑度，無法於一次訴訟終結求取刑度上最大利益，12月24日聯名將上述人等共同向新竹地院提起公訴。
至於其餘受賄的鄰長600餘人，檢察官認為他們一時貪圖致罹刑典，且均已繳回犯罪所得，應有所警惕，因此以職權處分以啟自新。不過，檢察官邱志平已於12月27日對彭姓縣議員當選人向新竹地院提起當選無效之訴，而這是最後一波當選無交之訴。
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新竹地檢署今天對新竹縣彭姓縣議員當選人提起當選無效之訴同時也對彭姓議員的配偶、新竹縣竹東鎮長當選人羅吉祥、竹東鎮長落選人吳勝松及竹真鎮里長等共48人提起公訴，而竹東鎮收賄鄰長等600餘人，予以職權處分。（資料照）
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