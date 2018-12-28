姊妹看過來！彰縣2019消防月曆 猛男秀「大肌肌」

2018-12-28 17:13

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣消防局今天發表2019年消防月曆，遴選縣內各分隊共23名男女消防員擔任代言人，展現肌肉及專業，讓民眾大飽眼福，其中「5月」由3名身材壯碩的特搜猛男大秀「肌肉」，搭配黑鷹救災直升機更顯陽剛氣息，讓不少女性直呼：「好幸福」。消防局表示，透過12個月份消防同仁真實寫實的照片，讓民眾更加認識這群衝鋒陷陣的打火英雄，並深植防火防災宣導觀念於民心。

消防局表示，他們徵求各單位有意願者前來試鏡，最後選出23名男女消防員後進行拍照，兼容彰化縣在地特色、景點及各項消防工作相關業務，歷經6個月的構思、設計與拍攝而成。

這份由彰化縣消防局首度推出的2019年月曆，依內容來看，12個月的各個月份，絕大部分都是男女消防員團隊照，其中「5月」由3名特搜大隊隊員大方地寬衣解帶，英挺帥氣的站在空勤總隊提供的黑鷹救災直升機前，大秀胸肌、腹肌、二頭肌，養眼身材讓女性民眾說：「好想被守護！」

「8月」則是由彰化消防分隊小隊長林明宏穿著消防衣與女兒一起入鏡，以台鐵扇形車庫為背景，以消防衣守護的是一位消防員、一位父親，更是一個家庭的支柱為訴求，溫馨感人。

消防局副局長邱聰佳表示，這本月曆每個月所呈現的拍攝地點或主題，包括1月第二大隊二水分隊、2月彰化孔子廟、3月田尾公路花園、4月鹿港老街、5月特種搜救大隊、6月芳苑王功漁港、7月八卦山天空步道、8月台鐵扇型車庫、9月線西蛤蜊兵營、10月鹿港龍山寺、11月高鐵彰化站、12月社頭高鐵星光大橋。凸顯消防工作與本縣在地人文的密切關聯，同時推廣防火防災觀念並行銷彰化在地特色。月曆僅配合宣導活動使用，不對外販售。

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