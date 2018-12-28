今年6起除濕機火警 消防局：跨年濕冷要更小心

2018-12-28 16:33

〔記者姚岳宏／台北報導〕今年最後一波冷氣團南下，全台跨年夜會又濕又冷，北部氣溫最低降至11度，除濕機、電暖器等家電產品將重新開封使用，台北市消防局表示，今年曾發生使用電暖器過於靠近衣物，導致衣物受熱起火案例，另有6件除濕機因線路短路起火案件，提醒民眾使用時要特別留意。

消防局表示，使用前應先清潔出風口、電源線及機器本體，將灰塵擦拭乾淨，並檢視外觀是否有破損、電源線是否遭破壞或有凹痕，並至經濟部標準檢驗局商品安全資訊網再次確認購買產品型號非瑕疵召回商品。

使用時，需與周圍物品保持適當距離，切勿過於靠近床鋪、毛毯衣物等或酒精、瓦斯罐、燃油等可燃物，亦不可作為烘乾衣服用途，以免衣物掉落造成內部溫度攀升。另外，除濕機應定期清理濾網、置於通風良好處使用，如要新購電暖氣或除溼機，應挑選購買貼有經濟部標準檢驗局「一箭穿心」標示及商品檢驗合格標識的產品，並詳閱使用說明書。

消防局呼籲，電暖器及除濕機屬電功率較大的家電產品，應使用獨立插座，避免接續於延長線上或與其他電器產品共用迴路，使用後除關閉電源外，應將插頭拔除。使用時若持續聞到焦臭味應將電暖器送回原廠檢修，切勿繼續使用，避免意外發生。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/