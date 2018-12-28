KTV兩派人馬鬥毆 傳女所長也在場

2018-12-28 16:09

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市永和區一間KTV，24日晚間發生唱歌互看不爽打架事件，其中還有人遭刀砍傷送醫，近日卻傳出當時打架現場，竟有一名張姓女所長也在現場，且鬥毆的一派，就是女所長、警員以及地方人士，另派則是永和地區的滋事份子，綽號「小阿俊」的陳姓男子等人，對此永和分局澄清，女所長在發生流血衝突前就已離去，未參與衝突。

新北市永和分局表示，當天凌晨1時許，2派人馬在包廂外互看不爽，但在KTV內僅言語衝突，女所長當時雖在KTV，但後來已先行離去，雙方直到出了KTV，於仁愛路上才動手。

「小阿俊」一派的20歲駱姓男子持刀砍殺另派的29歲游姓男子，造成其臀部刀傷，警方獲報後到現場，將遭砍傷的游男送醫，並將現場滋事的5人全帶回派出所偵辦。

警方澄清，女所長當晚確實有前往KTV與地方人士聚會，但雙方在KTV發生言語衝突後，張女就離開KTV，因此後續於仁愛路砍人時，女所長並未在現場，也未有警界人士參與鬥毆。但據了解，當時雙方早在KTV走廊就打起來，還叫了救護車送醫，與警方說辭有些許不符，永和分局對於相關指控皆回應「張姓女所長並未參與任何鬥毆情事。」

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