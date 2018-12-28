承租河川地盜採砂石回填污泥 主嫌收押

2018-12-28 16:28

〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地檢署指揮檢、警、調，利用數位科技長期跟蹤蒐證，破獲一宗假藉承租河川公地盜採河川公地及國有土地砂石，再以違反區域計畫法需恢復原狀為由，回填廢污泥，遭盜用之砂石約有805公噸，楊姓主嫌遭聲押獲准，另3嫌分別以10萬元、8萬元至5萬元不等之金額交保候傳。

位於高雄市杉林區旗山溪一處河川公地旁之私有土地，疑遭盜採砂石，經橋檢國土環保犯罪專組主任檢察官徐弘儒率相關單位著手調查，不法業者先在河川公地附近購買私有土地，載運砂石堆放在私有地上，再以種植作物為名義，向河川局承租河川公地，取得整地之名目，僱用挖土機在河川公地向下挖掘、篩選砂石。

將砂石篩選後，堆放到鄰近之私有土地上，伺機外運，經專案小組跟監及數位蒐證後，確認不法業者將河川公地砂石出售、外運給買主，而挖掘砂石後之坑洞，回填水溝污泥廢棄物。

專案小組26日上午發動搜索，分別將楊姓主嫌及相關挖土機司機、在場共犯、載運司機等人員拘提及通知到案。經漏夜訊問，認為楊姓主嫌涉犯刑法竊盜等罪嫌重大，經向法院聲請羈押獲准，其餘李姓、鬆姓主嫌及載運廢棄物之林姓司機交保。

經專案小組初步調查結果，現場盜挖面積約有3730平方公尺，已遭盜用之砂石約有805公噸，不法利益高達數百萬元。

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