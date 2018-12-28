業者走私8萬多條鰻線遭查獲 市價超過800萬

2018-12-28 16:06

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕關務署台北關今天凌晨在榮儲機放倉出口驗貨區查驗出口貨物時，發現一批申報孔雀魚（熱帶魚）的貨物中，夾藏約8萬多條管制出口的鰻線，市價約新台幣800萬多元，由於每年11月1日至隔年3月31日止，為鰻線、鰻苗管制出口期間，海關依海關緝私條例規定沒入，違法業者最高將被裁處走私物品的3倍市價。

台北關表示，海關關員今天凌晨4點多查驗一批10箱準備運往香港的出口熱帶魚時，發現其中一箱裡面竟然是鰻線，於是將10箱全部開箱，總共查到3箱管制出口鰻線，當下立即通知漁業署、水產試驗所及鰻苗基金會協助共同處理，經清點後每箱內有11包，3箱共計33包、約8萬多條鰻線，市價約800萬台幣，海關依法沒入。

台北關指出，鰻線捕撈季從11月1日開始，每年11月1日至隔年3月31日止，為鰻線、鰻苗管制出口期間，於此期間私運鰻苗出境，將依海關緝私條例規定沒入，違法業者最高將被裁處走私物品的3倍市價。據了解，台灣的鰻苗品質好，加上捕撈鰻苗季節比較早，因此有民眾違法走私鰻苗、鰻線到日本搶市。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/