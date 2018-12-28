翁啟惠、張念慈感情深 相互扶持走過40年

2018-12-28 17:30

〔記者黃捷／台北報導〕翁啟惠與張念慈因浩鼎案，遭檢方依貪污罪起訴，全案在法院審理時，2人40年的友誼被攤在法庭上檢視，從翁供稱把價值數億的家族基金，全交給張處理，自己完全不清楚細節，乃至中研院與浩鼎複雜的關係，都讓外界驚呼不可思議。

2人友情的起點要追溯到1979年，翁啟惠當時在美國麻省理工學院求學，張念慈則在進行博士後研究，兩人的實驗室就在隔壁，因此結識為好友，翁不僅常會到張家中聚餐，翁妻劉映理還常常擔任「保母」，幫忙照顧張的小孩。

2人早在1993年，就嘗試在美國創辦Clycule生技公司，但當時經驗不足，成效並不理想，張念慈後來加入其他新創生技公司，邊研究邊學習，搞懂如何經營後，1998年再度與翁搭檔，由翁提供醣分子技術，創辦美國Optimer製藥公司。

翁啟惠2002年返台主持中研院基因體研究中心，希望把醣分子技術留在台灣，張念慈二話不說，同年在台成立浩鼎全力相挺，中研院、浩鼎從此開始，陸續有多起產學合作計畫。

翁啟惠總是專注於研究，也完全不懂經營之道及股票買賣，因此許多事情都交由張念慈處理，連數億元家族投資基金，都授權給張代理，兩人就這樣一路扶持，共同走過40年光陰。

在浩鼎案爆發之前，2人就曾因1500張技術股事件，遭到美國司法單位調查，2015年間美方認定「查無不法」簽結，回到台灣後，也一同面對浩鼎案風波，如今一審獲判無罪，度過了第一道難關，但未來仍得面對二審、三審，2人的故事還會繼續下去。

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