市值700萬！桃園煉油廠觸媒短少2000公斤 疑員工所為

2018-12-28 16:18

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中油公司10月間清點發現桃園龜山煉油廠第12號倉庫內，用來加快煉油速度的觸媒，有21桶重量異常過輕，共少了約2000公斤觸媒，以購入金額計算雖僅20萬元，但觸媒內含高純度白金，近年來市價飆漲，價值估計約700萬元。警方獲報追查中，未排除中油公司內部人員串通不肖業者犯案的可能性。

中油公司人員說，2010年7月間購入86桶新鮮觸媒，存放在綠色鐵桶中、堆置在桃園龜山煉油廠的第12號倉庫內，10月22日中油公司委由廠商清點時，發現綠色鐵桶有21桶重量異常過輕，檢查後發現觸媒少了約2000公斤、市價約700萬元。

10月24日中油公司人員向警方報案觸媒失竊，他們說，桃園龜山煉油廠倉庫的領料程序，有層層把關的機制，就算能從倉庫取出，要偷偷運出去也不容易，「觸媒會遺失，實在很不可思議！」

警方說，遭竊的第12號倉庫並沒設置監視器，增加追查的難度，警方將清查可能的銷贓管道，並訪談可進出第12號倉庫的中油公司人員與廠商，來釐清案情。中油公司內部已完成初步調查，並未發現可疑目標，公司人員說，已發文給六家廢觸媒處理廠商，請廠商協助通報，全力配合警方調查。＃

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/