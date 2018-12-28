公公涉賄 基檢對議員何淑萍提當選無效之訴

2018-12-28 16:17

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦九合一選舉查察賄選，繼日前對中正區砂子里長候選人曾秀菁提起當選無效之訴，今再對信義區市議員何淑萍提當選無效之訴。

基檢指出，何淑萍的公公楊勇傳擔任何競選總幹事，在何選舉期間，涉嫌透過樁腳陳美嬌以免費邀宴選民行賄選民；承辦檢察官陳昭仁今天偵查終結，將楊、陳依違反選舉罷免法起訴。

由於選罷法120條規定，當選無效之訴要在選委會公告當選一個月內提出，基隆地檢署在12月30日截止前2天、最後一天上班日，向民事庭提當選無效訴訟。

起訴書指出，楊為了使媳婦何淑萍連任信義區市議員，交付2萬元給陳，透過陳廣邀里民免費餐宴。

陳遂透過經營炭火燒肉店的凡姓弟妹，分別在10月28、29日與11月12日邀約家人、朋友到燒肉店免費用餐，席間，再由楊前往拜票，或由凡女提供印有支持何淑萍文宣字樣的面紙，以此免費餐宴方式行賄選民。

案經檢方調查後已於日前先將陳美嬌與楊勇傳依違反選舉罷免法聲押2人，法院裁定陳美嬌羈押禁見，楊勇傳則獲5萬元交保。

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