邱豐光接任移民署長 今天16：30交接

2018-12-28 15:56

〔記者劉慶侯／台北報導〕內政部今日表示，移民署長一職已奉行政院核定，由警政署副署長邱豐光陞任，布達交接儀式於今日下午4點30分在移民署大禮堂舉行，由部長徐國勇親自監交布達。

徐國勇表示，邱豐光從事警職近40年，刑事績效卓著，對維護社會治安有重大貢獻，深獲各界讚許。移民業務與警政息息相關，將來在邱領導下，希望持續落實國境管理、維護國家安全、尊重多元文化、保障移民人權，並積極結合政府與民間團體等社會資源，使臺灣邁向多元和諧的社會。

內政部表示，邱豐光中央警察大學行政警察學系43期畢業、台北大學犯罪學研究所碩士，曾任警政署副署長，過去擔任台北市政府警察局刑事警察大隊副大隊長、警政署刑事警察局偵查第六隊隊長、臺北市政府警察局刑事警察大隊大隊長、警政署刑事警察局主任秘書、新竹市警察局局長、警政署刑事警察局副局長、台中市警察局局長、基隆市警察局局長、警政署警政委員、臺中市政府警察局局長及臺北市政府警察局局長等重要職務，警政及刑事經驗豐富，歷練完整。

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