毒品防制基金 明年元旦成立

2018-12-28 16:03

〔記者楊國文／台北報導〕我國毒品防制自明年元旦起，將邁入新頁！因應國內新興毒品層出不窮，毒品濫用問題漸趨嚴重，行政院為推動全面性的反毒業務，確定撥款成立專款專用性質的「毒品防制基金」，於2019年元旦正式上路，首年經費預算3億6110萬多元。

法務部指出，行政院在2017年提出統合防毒、拒毒、緝毒、戒毒及修法配套等5大面向的「新世代反毒策略」及「新世代反毒策略行動綱領」，並配合毒品危害防制條例第2條之2修訂，由法務部規劃設立毒品防制基金，藉以推動整體性、跨部會間的反毒業務，補充各機關執行反毒工作不足，並讓民間資源更易於參與公部門的反毒行列，因此確定成立「毒品防制基金」，將在2019年元旦正式。

而為毒品防制基金運用更有效益，依照行政院跨部會研商會議決議，2019年度基金優先補助方向為「施用毒品者成癮治療」、「復歸社會」及「解決少年毒品」等3大面向，法務部、衛生福利部、教育部、內政部、勞動部共同提出6項業務計畫、16項計畫項目，計畫經費預算共新台幣3億6110萬1千元，內容包括防毒、拒毒、戒毒等面向，期能有效降低毒品危害，將台灣打造成無毒家園。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/