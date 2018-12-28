大頭管不住小頭 男撿屍酒醉女友人代價是...

2018-12-28 15:53

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市吳姓男子與女性友人相約到KTV唱歌，竟趁女友人酒醉後，將她帶到旅館硬上，翌日上午女友人清醒後，發現自己全身赤裸，才驚知被性侵，事後雙方達成和解，吳男賠償女友人10萬元，新北地院考量他無前科，今依乘機性交罪判吳男有期徒刑2年，緩刑5年，另得提供80小時義務勞務及接受6小時法治教育。

判決指出，去年9月4日凌晨0時許，吳男、女友人及兩人共同朋友到新北市板橋區KTV唱歌喝酒，女友人在包廂喝茫，吳男未經女友人同意，凌晨4時許直接將女友人帶到旅館，將爛醉的女友人背到房間內，趁對方酒醉無意識之際，褪去其衣褲，性侵得逞，翌日上午女友人起床後，驚見自己裸體，嚇得報警處理，檢警在她內褲及下體採集到吳男DNA，認定吳男犯嫌將他起訴。

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法院開庭時，吳男坦承一時無法克制生理衝動，性侵酒醉女友人，事後吳男賠償女友人10萬元達成和解，並當庭向女友人鞠躬道歉，獲女友人原諒同意法院予以緩刑。

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