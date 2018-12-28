拍嗝打死哭鬧滿月女嬰 父藏屍11年自首判9年

2018-12-28 15:00

〔記者黃建華／高雄報導〕高市林姓父親12年前幫剛滿月的女兒拍嗝時，受不了女兒哭鬧，失手打死女兒，事後藏屍11年，搬家5次都帶在身邊，直到去年10月看見許多虐嬰致死案良心不安，才抱嬰屍向警方自首。高雄地院今將林男依成年人故意對兒童犯重傷致死罪，處有期徒刑9年，可上訴。

判決指出，林男2005年底與郭女生下女兒，但在2006年1月時，幫女兒拍嗝，因女兒哭鬧，林男情緒失控竟朝嬰兒的頭、腦、背及頸椎猛拍、碰撞，直到女兒安靜就自行外出，回家後發現女兒已經死亡，林男怕被發現，便以包巾包裹屍體，裝入塑膠箱並以膠帶層層密封，藏在床板下或天花板上，還向郭姓女友說謊：「女兒由媽媽帶回屏東照顧。」

11年來，林姓男子5度搬家，都帶著女嬰的屍體，藏匿在租屋處隱密處。直到去年林男看到多起虐嬰致死案，良心不安，抱著女嬰屍體向警方自首，這起父親失手打死女嬰，藏屍11年案才曝光。

高雄地院合議庭認為，女嬰屍體藏放11年多，已嚴重腐敗，外傷證據部分只有其左頂骨1處線形骨折，經鑑定後認為很可能是生前骨折。法院審理時，林姓男子否認拍打時有撞到被害人的頭，也沒有以其他硬物拍打被害人頭部，只有徒手拍打。

合議庭認為，死者是剛滿月的女嬰，頭骨仍在發育，骨縫尚未癒合，顯然頭部、腦部相較常人脆弱。林是壯年男子，力氣大，林以手掌用力拍打女兒左頂部行為，應是重傷害犯意，女嬰也是因林的重傷害行為導致死亡，其間有因果關係，認定林應負重傷害致死罪責。

合議庭認為，林姓男子沒有善盡照護責任，照顧剛出生稚女過程中恣意重傷，導致稚女死亡，犯後藏屍長達11年之久，未讓死者入土為安，但在11年後仍主動向警方自首犯行，就部分犯罪事實坦承，尚非全無悔意等情，量處有期徒刑9年，可上訴。

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