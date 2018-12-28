獨家》我絕對要乎你死！涉選舉暴力彰化里長當選無效

2018-12-28 15:26

〔記者陳冠備／彰化報導〕暴力脅迫，當選也無效！彰化縣員林市南東里長當選人黃家富，於選舉期間向候選人黃俊黨出言恐嚇「我要給你弄死」、「我絕對要乎你死」等語，黃俊黨嚇得不敢出門拜票，中斷選務因此落選，憤而控告對方恐嚇涉嫌違反選罷法，彰化地檢署認為，黃家富脅迫妨礙候選人競選行為，已違反公職人員選罷法第120條，因此向彰化地院對黃家富提出當選無效訴狀！

黃家富（59歲）今年競選連任南東里里長，唯一對手是有叔姪輩關係的79歲黃俊黨，親戚相爭，最後黃家富以807票比308票大勝黃姓堂叔，然而選舉期間卻爆出，黃家富屢屢對黃姓堂叔出言恐嚇，甚至以暴力方式脅迫他不要參選，親戚變仇人都被監視器錄下，也引起地方譁然。

起訴內容指出，11月19日下午3點多，黃家富騎車至黃姓堂叔家，入門就對黃男稱「乎你做，好不好」，還用手指著黃嗆「頭前水溝沒蓋蓋子，你去死掉」最後還對黃咆哮「輸贏喔」、「我要給你弄死」、「我絕對要乎你死」等言詞脅迫黃姓堂叔，以致黃男不敢從事競選活動。黃男不甘被暴力威脅，當晚到員林分局對黃家富提出恐嚇，涉嫌違反選罷法告訴。

彰化地檢署偵查，黃家富涉嫌對候選人黃俊黨施以言語暴力，已觸法刑法恐嚇罪，並構成選罷法第98條第一項第1款，以強暴、脅迫方法，妨礙他人競選或放棄競選條件，日前偵查終結，以違反選罷法與恐嚇罪嫌將他起訴，並依公職人員選罷法第120條第一項第2款規定，對他提起當選無效之訴。

彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛表示，當選人因選舉暴力被提當選無效之訴，確實較為罕見，其中2010年縣議員當選人柯振杯，因對有投票權的民眾施以脅迫方式妨害他人行使投票權，當時檢方即依規定向法院提當選無效之訴，直到二審才宣判無罪。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/