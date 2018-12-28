被「魔神仔」牽走？ 老翁從北市一路駕車深入烏來山區

2018-12-28 15:52

〔記者陳薏云／台北報導〕年終險遭「魔神仔」牽走？台北市一名63歲何姓老翁，上週二晚間出門後，便未返家，兒子著急報案，北市警方以手機定位發現何翁最後出現在烏來瀑布，烏來分駐所警方上山搜索，果真在山間小路發現何翁，何翁一見警方便說「是一個年輕人帶我上山」，但警方遍尋不到年輕人，何翁還說，年輕人突然就化為煙消失，當地民眾聽聞皆稱「應該是差點被魔神仔牽走。」

烏來分駐所副所長王力天及警員曾冠霖當晚得知便立即前往救援，起初認為何翁駕車會走大馬路，因此在烏來老街附近來回搜索皆無果，最後王力天開始從山間小路尋找，果真於凌晨0時許在西羅岸路深處發現何翁的車輛，並發現何翁蹲在車旁邊，有些恍神。

警方上前關心，何翁才向警方表示，汽車車輪陷落道路旁水溝，警方再問「凌晨12點多，你一個人在山上幹嘛？」沒想到何翁卻說「一個年輕人帶我上來的，但他突然就消失了」，讓警方聽了不寒而慄。

何翁表示，平日就喜歡開車到處繞，原本是想到烏來欣賞瀑布美景，沒想到天色晚後開始起霧，且突然出現一名少年向他揮手，他才駛離西羅岸路開到旁邊產業道路200公尺車輛就卡入水溝，老翁下車問少年話，少年也沒有反應，後來就突然消失不見。

警方將何翁帶回分駐所休息後，通知何翁的兒子前來，兒子表示父親近期常忘事，對於父親看到的「少年毫無頭緒」，何翁兒子也相當感謝警方的即時協助。

民俗專家翁敏杰表示，魔神仔是在山上修行的山精、或是妖媚，通常對人是無害的，但若是有人不小心侵犯到祂的地盤，或魔神仔想要惡作劇，就會刻意將人引進山內使其迷惘，通常是老人以及兒童最容易被魔神仔牽走，因兒童元神尚未成熟；而老人則是元神衰弱，因此較容易被魔神仔吸引入山。

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