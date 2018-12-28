21歲幹部也砸600萬買瑪莎拉蒂 賭博網站難逃警緝

2018-12-28 15:41

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓男子虛設網路科技公司掛羊頭賣狗肉，實則經營賭博網站，以每日開賽179場的「北京賽車」為標的招攬會員投注對賭，光是一年多來的賭客下注次數超過140萬筆，金額破億獲利驚人，除自身名車代步，連年僅21歲的幹部也豪擲6百多萬購買瑪莎拉蒂，但仍被喬裝女警查戶口的女偵查員突破戒備森嚴的機房一舉破獲。

警方調查，44歲張男有賭博刑案紀錄，從去年中旬開始經營「巨力」賭博網站，辦公室及機房據點選在南屯區一所國中對面的小兒科診所樓上掩人耳目，以中國合法博弈「北京賽車」為投注標的，虛設網路科技公司在人力銀行招募包括客服人員等員工，再對外大肆招攬會員透過電腦下注，並利用人頭帳戶掩飾、隱匿營利賭博犯罪所得金流，從中賺取暴利。

刑事局中打偵五隊報請台中地檢署檢察官林俊言指揮，歷經多月追查前天見蒐證齊備後，會同台中市刑大偵一隊佈署在機房四周，由女偵查員穿著警察制服喬裝女警以「查戶口」為由突破戒備森嚴的機房，趁員工開門時大舉衝入辦公室搜索查緝，除逮捕張男及9名幹部及員工，並查扣賭資156萬多元、電腦主機、人頭帳戶等證物。

偵五隊長賴英門表示，「北京賽車」每5分鐘開賽一次，每天賽事高達179場，經初步清查帳冊資料發現，該賭博網站背後金主財力雄厚與賭客對賭輸贏，設立一年半期間，投注金額破億元，不法獲利更是驚人。

除張男購入一輛8百多萬元的奧迪S8代步，另名年僅21歲的張姓幹部，也豪擲600多萬購買瑪莎拉蒂；而張男也在辦公室內裝設針孔攝影機，利用遠端隨時掌握員工的一舉一動，防止員工動手腳、黑吃黑，訊後全案依賭博、洗錢防制法送辦，張男裁定50萬元交保。

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