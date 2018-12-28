悚！沒注意已變紅燈 過馬路慘遭公車輾斷腿

2018-12-28 15:24

〔記者王宣晴／新北報導〕41歲的陳姓行人昨天早上經過新北市蘆洲三民、中正路口，準備走斑馬線橫越三民路，卻疑似未發現號誌轉變，整個人慘遭從中正路右轉三民路的公車輾進右前輪，一旁路人見狀趕緊上前幫忙，並報案求救，陳男腿部骨折，送醫急救後暫無生命危險，肇事的45歲黎姓司機酒測值為零，相關肇責仍待警方釐清。

警方調查，昨早6時許，陳姓男子過馬路準備往蘆洲捷運站方向前進，卻未發現行人號誌轉變，闖紅燈橫越馬路，此時，由黎姓司機駕駛的台北客運公車從中正路右轉三民路，也未注意陳男在前方，雙方發生碰撞。

監視器畫面顯示，在斑馬線上的陳男直接被捲入公車前輪，路人見狀嚇得趕緊上前協助脫困，警消獲報趕抵時，陳男已脫困躺在輪胎旁，送醫急救後發現腿部骨折，治療後暫無生命危險。

警方封鎖現場調查，確認黎姓司機酒測值為零，並未酒駕，初步研判是陳男未注意號誌變換，加上公車死角導致車禍，確切車禍原因仍待調查釐清。

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