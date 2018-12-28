翁啟惠獲判無罪 中研院士：對整個台灣都是好消息

2018-12-28 15:40

〔記者簡惠茹／台北報導〕前中研院長翁啟惠涉入浩鼎案遭檢方以貪汙罪起訴，今天士林地方法院宣判無罪，中研院生命科學組院士李文雄對此表示，不只對翁啟惠來說是好消息，對中研院和整個台灣都是好消息。

中研院院士李文雄今天看到判決結果後，為翁啟惠的遭遇表示不捨，他說，翁啟惠想為台灣貢獻，卻不幸發生這樣的事情，本來有機會獲得諾貝爾獎角逐機會的他，名譽也因為捲入司法案件受損，對於台灣生化學術研究和生技產業都是很大的打擊。

李文雄說，翁啟惠在這段期間受到名嘴謾罵、媒體不實指控，台灣檢調系統更洩漏不確實的訊息，一直要逼迫翁啟惠下台，現在判決雖然還他清白，說翁無罪，但是名譽早已受損，大家應該還給翁一個公道。

李文雄指出，台灣生技領域這樣有經驗有能力的人，卻遭遇這樣的對待，判決結果無罪，不只對翁個人是好消息，對於中研院、整個台灣來說都是好消息，這樣正面的發展，希望讓他更有信心繼續為這個領域努力。

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