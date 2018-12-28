工讀生「死守收銀機」慘遭斷掌 砍人少年判賠218萬

2018-12-28 15:48

〔記者陳慰慈／新北報導〕17歲陳姓少年因缺錢花用，深夜持刀搶劫超商，同齡的超商丁姓工讀生「護收銀機」反抗，左手掌幾乎被砍斷，陳少坦承犯行，被少年法庭依強盜重傷害罪判刑5年，民事部分，新北地院今再判陳少及其父須連帶賠償丁姓工讀生218萬餘元，可上訴。

判決指出，從事賣菜工作的陳少，因想短期致富，菜販老闆表示可帶他到花蓮搶劫賭場，為證明有勇氣及能力可勝任「搶劫」，去年2月5日晚間近11時，陳少進入新北新莊區一間萊爾富超商，要求超商丁姓工讀生「交錢出來」，未獲理會，丁姓工讀生還把他推出櫃台區，陳少憤而抽出預藏的西瓜刀，雙方爆發拉扯，陳少第一刀先砍向丁姓工讀生的頭部，丁姓工讀生下意識地用左手抵擋，左手掌幾乎被砍斷，陳少趁隙直闖結帳區欲自行打開收銀機，當時倒在地上的丁姓工讀生見狀，拖著左手斷掌，捨身拉扯對方，陳少最後因打不開收銀機作罷，推倒丁姓工讀生後倉皇逃逸。

丁姓工讀生送醫時，左手掌僅剩一層薄皮連著，經長時間手術，雖左手掌已順利接回，但復健路漫長，對於何時能回復功能，醫生回也未給明確答案，案發迄今1年多，丁姓工讀生仍常失眠、做惡夢，復學後也無法與同學一起上實作課程，未來人生規劃受挫，陳少也於偵查時表示願賠償500萬元，因此向陳少及其父求償醫療費、看護費、就診交通費、勞動能力損失、精神慰撫金等共500萬元。

打零工的陳父則說，兒子被關入獄，每個月還得寄錢到監獄給兒子看醫生，他還有母親得扶養，自己都快活不下去了，無力賠償。

法官認為，丁姓工讀生請求賠償醫療費、看護費、精神慰撫金部分有理由，判陳少及其父須賠償共218萬5800元；勞動能力損失部分，因丁姓工讀生未提出醫院鑑定的失能鑑定證明，也未提出交通費計算依據，此部分請求駁回。

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