翁啟惠獲判無罪 士林地院：有行政責任不構成犯罪

2018-12-28 13:27

〔記者黃捷／台北報導〕中研院前院長翁啟惠、浩鼎董座張念慈今獲判無罪，士林地院判決理由中，直指檢察官起訴事實中，不僅忽略兩人多年交情，所提證據也不足以證明有罪，翁雖未如實揭露女兒翁郁秀持有浩鼎股票，但也只違反公職人員財產申報法規定，僅有行政責任，並不構成犯罪。

檢方起訴指出，張念慈2011年企圖以1500張浩鼎技術新股行賄，交換翁啟惠的醣分子酵素合成法技術，但僅達成期約賄賂，隔年12月改以3000張浩鼎股票行賄，翁以女兒帳戶收受，並同意浩鼎派員進入中研院學習，攜出研究成果。

判決理由則說，1500張技術新股部分，檢方僅以一封翁啟惠的「OK」電郵，認定雙方達成期約賄賂，由於張念慈在信件中並無要求翁做任何對價行為，因此不足以證明雙方已達期約賄賂。

至於3000張股票部分，檢察官起訴忽略了兩人早在浩鼎案爆發前，就有多年交情，翁也長期將投資股票的事情交由張代理，張有時也會代墊款項，本案中2人辯稱也是「比照往例」，並非全然無據，因此依照無罪推定原則，判決兩人無罪。

但士院也指出，翁啟惠身為中研院院長，未如實揭露女兒持有3000張浩鼎股票，還發布新聞稿強調自己從未持有任何生技公司股票，確實嚴重影響民眾對翁及政府的信賴，但這只違反「公職人員財產申報法」規定，應由行政主管機關處理。

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