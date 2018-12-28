勝華前董事長黃顯雄之子黃世陽 涉內線交易被起訴

2018-12-28 14:29

〔記者錢利忠／台北報導〕知名面板大廠勝華科技公司遭檢舉，於2014年10月公司聲請重整前，公司內部人於9月至10月間涉及內線交易避損，包括勝華前董事長黃顯雄 、黃顯雄的兒子黃世陽等人前年均被搜索及約談，黃顯雄訊後獲請回，黃世陽則以300萬元交保並限制出境及出海；台北地檢署今依違反證券交易法將黃世陽起訴。

黃顯雄前年訊後表示，「我一直交待（指家人）自己經營，自家的股票不要買賣，我從來沒有賣過1張股票，內線交易我不曉得怎麼用內線交易」；黃顯雄還說：「這個事情我覺得是應該還我清白，我一向光明磊落。」

檢調查出，勝華2014年9月24日爆發財務危機的重大訊息曝光前，往前推兩個月，融券餘額竟創下1998年底掛牌以來的新高，暴增近10萬張，且公司內部人也紛紛提前申讓股票，不排除有公司內部人趁利空消息曝光前，放空海撈一筆。

2014年10月，勝華科技以經營不善為由向台中地院聲請重整，上百名供應商還籌組自救會至勝華總部拉白布條抗議。1993年間，黃顯雄承接勝華後，看中觸控面板商機積極擴廠，一度吃下蘋果訂單，可惜蘋果後來轉單，2014年9月又逢中國債權銀行抽縮銀根，最終現金水位見底而倒閉。

現年69歲的黃顯雄，畢業於交大電子物理系，是早期赴美國RCA取經的半導體精英，回國後歷任聯電廠長、副總及聯電旗下欣興電子總經理，業界將他與曹興誠、宣明智等人，同列為「聯電五虎將」。

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