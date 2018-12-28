邊聽佛經邊偷蜜棗 「水果賊」照樣被逮

2018-12-28 13:49

〔記者楊金城／台南報導〕白河警分局偵查隊今天跟監45歲林姓「水果賊」，當場在左鎮區光和里一處果園逮到林嫌偷竊價值4800元的蜜棗80台斤，犯案時邊聽佛經，邊偷蜜棗，照樣被逮。

林嫌坦承另涉東山區火龍果竊盜案2件，警方依加重竊盜罪嫌將他移送台南地檢署偵辦。

林嫌有毒品、竊盜前科，日前在台南東山區偷2次火龍果，果農1次損失5萬元，另一次損失3萬元，他偷水果後轉賣，做起無本生意，讓被害果農氣憤不已。

白河分局偵辦後，鎖定偷火龍果的小貨車車牌號碼，查出家住台南市大內區的45歲林姓慣竊涉案，今天清晨5點多派員循線跟監，發現林嫌獨自1人駕駛小貨車開到左鎮區光和里果園附近，再騎放車上的腳踏車去果園內偷蜜棗，偷採的蜜棗先放果園旁，再騎腳踏車返回開小貨車，將偷來的水果放於小貨車上，當場被警方人贓俱獲。

員警發現林嫌小貨車內有一台平板電腦一直播放佛經，其一邊偷竊一邊聽佛經，並在其小貨車上查獲贓物蜜棗80台斤及水果剪刀、手電筒、掃刀等證物，林嫌坦承犯案。

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