英雄不救美互推毒品 酒店妹哀嘆這款男友「沒路用」

2018-12-28 13:33

〔記者許國楨／台中報導〕在酒店上班的王姓女子開賓士車搭載有毒品刑案紀錄的男友出遊，因交通違規被警方攔查卻在車內被查獲毒咖啡包，未料兩人皆否認持有並互推因此雙雙被送辦，氣得王女當場破口大罵，別人是英雄救美，沒想到男友竟是大難來自各自飛，如此沒擔當的行為真是「沒路用」。

台中市警局保安大隊第一中隊前天下午巡經西屯區台灣大道，發現一輛賓士車轉彎時未打方向燈造成後方機車差點煞車不及追撞，立即追上前攔查要求25歲的王姓女駕駛出示證件時，赫然在車內後座發現一包咖啡包，經當場以毒品試劑檢驗呈二級毒品甲基卡西酮陽性反應，詢問王女毒品是何人所有。

王女支支吾吾否認持有卻無法解釋清楚，最後才表示毒品可能是同車的同齡李姓男友所有，未料李男聽了卻推說，車子是他租來的，有時會由女友開出門，也曾借給友人當結婚禮車，有可能是在酒店上班的女友持有，也可能是友人放在車內，他毫不知情，此事與他無關。

因李男說詞反覆且因他有毒品刑案紀錄，警方雖對他的說詞存疑，但因這對情侶皆否認持有並互推，還是將兩人一併帶回偵辦，此時王女得知要被帶回警局，當場氣急敗壞破口大罵男友說，「別人英雄救美都來不及，沒想到你竟是大難來自各自飛，還撇的一乾二淨，如此沒擔當的行為真是沒路用」。

由於兩人都無法交代毒品來源且供詞避重就輕，警方訊後仍將全案依毒品罪嫌送辦。

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