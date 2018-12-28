別再欠了！執行署台中分署 主動上街扣車追稅

2018-12-28 13:03

［記者楊政郡／台中報導］法務部行政執行署台中分署追稅，也導入科技利器「車牌辨識管理資訊系統」，27日一個下午，一組人在台中市建國北路，就尋獲3輛欠繳牌照稅車輛，1部車主欠稅金額未逾萬元，以通知書告知，第二次即扣車，另2輛直接拖吊扣回台中分署，1部volvo車輛車主累計積欠牌照稅、汽車燃料費達5萬餘元。

台中市有欠稅車輛的車主要小心了，台中分署與稅務局合作，導入「車牌辨識管理資訊系統」，更主動積極追查欠稅車主，27日派出一組人在建國北路就找到3輛欠繳牌照稅、燃料稅費的車子。

執行人員在馬路旁，直接輸入停放路邊車輛的牌照號碼，電腦即可查詢有無欠稅情形，27日當天下午約2個小時，就查到1部車子欠稅金額未逾萬元，以書面通知車主前來繳納，如果還拒繳，第二次即會扣車。

另2部欠稅車子欠稅逾萬元，直接先拖吊扣回台中分署，其中1部富豪volvo車輛因累計積欠牌照稅、汽車燃料費達5萬餘元，另一部也欠稅上萬元，請車主盡快來繳費後放行，如果公告期限內不來說明，車子會進行拍賣換現。

該署表示，自2019年1月起每星期一、四，每天各兩組人，在不特定地點排班輪值，執行車牌辨識管理資訊系統「尋車」任務，期能斷絕義務人僥倖心態，提升欠稅車輛執行績效，民眾欠繳牌照稅、燃料稅等，又在外停車，若發現車子突然不見了，不是被小偷偷了、就是違規被拖吊，也可能是被台中分署查扣拖吊了。

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