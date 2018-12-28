來台是為了騙同鄉？越南客落跑加入詐欺機房

2018-12-28 12:47

〔記者姚岳宏／台北報導〕31歲方姓男子在台組成詐騙機房，雇用來台的越南籍逃逸移工及脫團旅客，以假冒越南郵政局及公安局等話術，詐騙越南當地民眾，初估有200人受騙，不法所得超過1千5百萬元，刑事局偵九大隊獲報掃蕩，逮捕方男等3名台籍犯嫌及16名越南籍犯嫌，將向上溯源追查共犯。

日前才發生越南旅行團逾百人集體脫逃失蹤，這次警方逮捕的16名越南籍男子，其中有2人為脫團旅客，但非該集體脫逃觀光團成員；另14名男子為逃逸移工，警方懷疑歹徒有計畫利用來台觀光名義加入詐團，這也是台灣首次破獲越南籍犯嫌在台從事跨境詐騙機房案件。

警方調查，方男在網路招攬越南籍逃逸移工及脫團旅客加入詐欺機房，透過網路電話，以假冒越南郵政局及公安局等話術，詐騙越南當地民眾，警方在26日動員40名警力，前往台中市沙鹿及太平區兩處透天民宅，強勢破窗攻堅，查扣電腦、56支安裝網路電話的手機、詐騙話術及教戰手冊約70張及詐騙績效表等贓證物。

警方初查至少有200名越南民眾受騙，詢後依詐欺及組織犯罪防制條例移送台中地檢署偵辦，後續將由我駐越南警察聯絡官洽請越南當局協助清查被害民眾，警方強調，對於違反簽證在台從事犯罪行為之越南籍人士，將持續強力偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/