他誤信「一年帶你住帝寶」賠700萬房輕生 她詐欺判1年

2018-12-28 12:47

〔記者陳慰慈／新北報導〕擔任保全的22歲李姓男子，見19歲張姓女子在臉書貼文「一年內帶你入住帝寶」等語，宣稱透過直銷投資可獲取暴利，李男無足夠現金投資，張女竟介紹顏姓地下錢莊業者給李男認識，李男將家中房產抵押給顏男借款投資，不但250萬元全被張女騙走，房產也被顏男過戶，最後選擇走上絕路，事後雙方達成和解，新北地院今依詐欺取財罪判張女徒刑1年；顏男依重利、偽造文書罪判刑7月，得易科罰金21萬元，可上訴。

判決指出，去年1月6日起，張女在臉書貼文聲稱，「第一周保證6萬」、「三個月不加開銷讓你戶頭多存20萬」、「過年想要有超過6位數紅包的私訊我」、「這周帶出一位新人單週收入破7萬了」、「2個月培育月入20者」、「我教你每天睡到自然醒又高薪的方法」、「帶你出國、帶你買車、一年內帶你入住帝寶」、「關於一個18歲女生白手起家即將入主賓士C300的故事有興趣嗎」，為取信網友，還PO出手持厚厚一疊千元大鈔及與名車合照，營造奢華生活假象。

李男去年7月看到張女臉書宣傳後，主動與張女聯絡，張女誆稱：「可透過直銷投資獲取暴利，若投資250萬元，一年後可獲利300萬元」，月薪僅有2萬多元的李男手頭無足夠現金投資，張女看他年輕好騙，介紹他認識顏男，慫恿他將亡父留下的房產辦理抵押借款，並簽立550萬元本票，每月還得負擔8%高額利息，但最後李男只拿到250萬元，取款當日就轉交給張女用於投資。

去年8、9月，李男前後付給顏男20萬元利息，重利壓得他喘不過氣，去年10月，顏男偽造不動產買賣契約書，與李男虛偽簽約以700萬元買下李家房產，並虛偽登記李男當日另收受150萬元現金，聲稱只要李男還清250萬元，房子便不會過戶，契約書只是擔保。

但去年11月，李男卻收到代書簡訊通知，抵押房子將正辦理過戶給顏男，李男自責不敢告訴家人，心情低落，翌日便簡訊留下遺書，在住處以電線上吊身亡，去年11月底，李母對顏男提出民事訴訟，顏男竟出示偽造不動產買賣契約書，謊稱已支付李男700萬元，檢警清查李男手機通聯紀錄，追出李男是因被詐騙而輕生，今年2月將顏男拘提到案。

審理時，張女坦承未將自李男取得的250萬元拿投資，錢都用在償還個人債務及生活消費上；顏男也對犯行坦言不諱，法官痛批張女不以正當方式獲取所需，致被害人不堪壓力輕生，造成被害人家屬無法彌補傷痛，顏男也不思以正道取財，見李男年輕、無貸款經驗，而詐取他人財物，判張女有期徒刑1年，不法所得250萬元沒收；顏男重利罪徒刑3月；偽造文書罪徒刑6月，應執行徒刑7月，得易科罰金21萬元，20萬元重利及偽造不動產買賣契約書均沒收。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/