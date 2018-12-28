翁啟惠浩鼎案獲判無罪 中研院長廖俊智：如釋重負

2018-12-28 11:53

〔記者簡惠茹／台北報導〕前中研院長翁啟惠涉入浩鼎案遭檢方以貪汙罪起訴，今天士林地方法院宣判無罪，中研院長廖俊智對於判決表示，對翁啟惠遭受到煎熬感到不捨，如釋重負。

翁啟惠遭控以女兒名義收受浩鼎生技董事長張念慈提供的3000張浩鼎股票作為對價，交換中研院研究醣分子生產方法的成果。檢方依貪汙罪嫌起訴翁、張，士林地方法院歷經近2年審理，今天上午11點宣判翁啟惠、張念慈無罪。

中研院發出聲明表示，有關中研院特聘研究員翁啟惠院士遭起訴一案，今天經士林地方法院一審判決無罪，本院表示尊重司法審判，並欣見司法程序能釐清真相，給予翁前院長無罪的判決。

中研院長廖俊智表示，翁前院長在學術上有很高的成就，對台灣的生技產業也有很大的貢獻、我們為他過去2年來所遭受的煎熬感到不捨，對於這次法院的判決，我們如釋重負，也希望能塵埃落定，以免對台灣的學界及生技界造成更大的傷害。

中研院指出，將基礎科學研究成果回饋社會，是本院一直以來的努力目標，在逐步完善技轉與利益衝突迴避相關制度後，期望本院的研究成果技轉，能繼續兼顧研發效益與公共利益，以帶動社會的整體發展。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/