當庭被罵「小三」 郭新政控告珠寶商妨害名譽不起訴

2018-12-28 12:15

〔記者錢利忠／台北報導〕高等法院今年初審理沈記玉飾小開沈昊諺詐欺案，台北市議員李新的生前女友郭新政進行答辯時，身為告訴人的珠寶商嚴嘉惠突然脫口說：「郭新政當人小三」，郭新政為此控告嚴嘉惠妨害名譽；台北地檢署調查，嚴嘉惠在庭上發言的內容，已被媒體報導過，且勘查當天開庭的錄影光碟，嚴嘉惠脫口罵郭新政是小三後即被法官制止，嚴嘉惠立即當庭向郭新政道歉，因此認定嚴嘉惠並無妨害名譽的犯意，今將她不起訴。

今年10月2日，郭新政以告訴人身份現身北檢出庭，透露是「嚴嘉慧對我的誹謗罪」；郭新政認為，「小三」的用語是指破壞他人婚姻關係的第三者，但她與李新認識時，李新早就離婚，她並非小三，然而嚴女卻在公開審理的法庭上，辱罵她是小三，已涉公然侮辱罪。

郭新政指控，嚴嘉惠很清楚她是在李新離婚後才開始與李新交往，卻惡意地顛倒時序，誣指她是小三。嚴嘉慧庭訊時否認公然侮辱，供稱她在法庭上的發言，都是根據媒體相關報導，有媒體曾報導李新為了新歡而抛棄舊愛，她才會依照媒體的報導發言，沒有誹謗的故意。

沈昊諺於2013年間對外謊稱可代購高價鑽表及珠寶，向珠寶業者嚴嘉慧誆稱有客戶想買鑽石及珠寶，他可以幫忙代銷，嚴嘉慧在4個月內，交付市值約2億元的30件鑽飾、鑽表與精品後，卻被沈男拿去典當變現花用。

郭新政在沈男挪用珠寶案爆發前，掏出6千多萬元贖回其中10件鑽飾及珠寶，並於2014年3月與沈男簽約，若沈男無法在2個月內付清郭女所出的本金及8%月息，10件鑽飾珠寶中未贖回的部分將全歸郭女，沈男還須另付給郭女1063萬餘元保管費；沈男後來因典當珠寶案被判有罪，捲入此案的郭女也被法院認定與當舖業者共同犯下偽造不實典當，被依偽造文書罪判刑4月確定。

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