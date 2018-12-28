前桃縣議員廖輝星用人頭領錢給助理 偽造文書被起訴

2018-12-28 12:12

〔記者周敏鴻／桃園報導〕前桃園縣議員廖輝星2011年到2014年擔任桃園縣議員期間，聘用王姓公費助理，因王積欠銀行債務會被扣薪，廖輝星就找來不知情的黃姓民眾充當人頭，幫王順利請領到3年半共150萬2097元的薪資，桃園地檢署昨天偵結，依偽造文書罪嫌將廖輝星提起公訴。

檢方一度懷疑廖輝星找人頭的動作，是想要將公費助理的薪資，收進自己的口袋，但廖輝星堅決否認，他說，他聘王姓公費助理，幫他開車、炒菜並陪他跑活動，因王有卡債，不能報助理費，才會找了黃姓民眾充當人頭，用黃的身分資料幫王請領公費助理薪資。

檢方調查，2011年5月間，廖輝星用黃姓民眾的存摺、印章，並出具「公費助理聘用申請表」等文件，向桃園縣議會申請補助助理費用與領取春節慰勞金，桃園縣議會職員不疑有他，前後3年半的時間，共撥付150萬2097元到黃姓民眾銀行帳戶，廖輝星再派人領出並交給王姓公費助理，已涉嫌偽造文書罪。

另外，曾經負責領錢並交給王姓公費助理的黃姓公費助理，2017年11月前往桃園地檢署以證人身分接受訊問時，供稱他幫黃姓民眾領過一次錢，領錢之後交給黃姓民眾，被檢方認為他涉嫌偽證罪案件，已提起公訴。

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