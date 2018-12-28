9合一選舉 苗檢對15名當選人提當選無效之訴

2018-12-28 12:01

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗地檢署偵辦2018地方公職人員選舉賄選案、幽靈人口案，偵結起訴9件賄選、2件幽靈人口案，檢方今天並向苗栗地方法院對15名當選人提起當選無效之訴。

苗栗地檢署表示，縣議員部分，有第1選區謝姓議員，第5選區鄭姓議員，2人都是助選人員因賄選案件起訴；鄉鎮市長部分，有陳姓通霄鎮長，因賄選案件起訴。

鄉鎮市民代表部分，則有苗栗市第4選舉區古姓市民代表；頭份市第2選區劉姓市民代表；西湖鄉第1選區古姓鄉民代表；頭屋鄉第2選區范姓鄉民代表；卓蘭鎮第3選區詹姓鎮民代表；三義鄉第4選區徐姓鄉民代表；及銅鑼鄉第1選區賴姓鄉民代表、第2選區張姓鄉民代表、第3選區李姓鄉民代表、第5選區陳姓鄉民代表。

地檢署表示，除三義徐姓鄉代為助選人員因賄選案件起訴，其餘都是因賄選案件起訴。

地檢署指出，村里長部分，頭份市王姓斗煥里長，因賄選案起訴；卓蘭鎮鄧姓景山里長，則因幽靈人口案起訴。

地檢署指出，上述15人，於11月30日，分經中央選舉委員會及苗栗縣選舉委員會公告當選，惟因其等分別有賄選、助選人員為其等賄選或幽靈人口等情事，經主任檢察官董良造與檢察官、檢察事務官組成專責小組，依公職人員選舉罷免法第120條規定，自苗栗縣選舉委員會公告當選人名單之日起30日內，對15名當選人向苗栗地院提起當選無效之訴，以捍衛選舉公平性並端正選舉風氣。

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