3議員、4區代、6里長涉賄 桃檢提起當選無效之訴

2018-12-28 11:32

〔記者周敏鴻／桃園報導〕九合一大選期間，桃園地檢署指揮偵辦多起現金賄選、幽靈人口案件，27日前依法對涉案的當選人，提起當選無效之訴，共有13件，包括3位市議員、4位復興區代表與6位里長。

3位市議員分別是八德區劉茂群、中壢區張運炳、山地原住民區陳榮基，檢方說，3人在選舉期間，涉嫌分別送水果禮盒或現金給選民，爭取支持，已觸犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪，其中張運炳仍在押。

4位復興區民代表是簡明仁、楊春樹、楊夢萍、黃再福，因涉入幽靈人口案件，將沒有居住事實的民眾戶籍，遷入他們或親友的戶籍，意圖影響選情，已觸犯刑法虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票罪，目前由檢方偵辦中，並依法提起當選無效之訴。

另有6位里長，包括涉嫌透過樁腳賄選的大園區沙崙里駱文章、八德區竹園里長王聖諸，涉入幽靈人口案件的中壢區石頭里長劉柏成、復興區奎輝里長周榮文、八德區大愛里長林永泰、大溪區康安里長廖學淵等，桃園地檢署都已依法，於11月30日公告當選人名單之日起算的30日內，向桃園地方法院提起當選無效之訴。

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