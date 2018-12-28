期限截止前 南投檢方再提2人當選無效之訴

2018-12-28 11:24

〔記者陳鳳麗／南投報導〕趕在期限截止前，南投地檢署今天再提第3波當選無效之訴，對象包括竹山鎮民代表蔡孟峰和埔里鎮里長黃鈴蘭，南投檢方這3波合計提了7人，包括2名縣議員、1名里長和4名鄉鎮市民代表。未及在當選無效之效提起限期內的涉賄當選人，檢方強調會繼續偵辦，依選罷法規定起訴。

當選無效之訴必須在選舉人公告30天內提出，11月30日公告當選人名單，即當選無效之訴須在12月30日前提出，而明天起是一連4天的元旦連假，因此南投檢方趕在假期前最後一個上班日提出，共有兩人被提。

南投地檢署今天再提起當選無效之訴的兩名當選人，據了解，分別是竹山鎮民代表第三選區的蔡孟峰，及埔里鎮大城里里長黃鈴蘭。

黃姓里長涉嫌透過鄭姓友人，在今年6月間，以現金1500元之代價向選民賄選；另南投縣竹山鎮第3選區鎮民代表蔡孟峰則涉嫌由周姓叔伯，在10月、11月間以每票1000元之代價向選民賄選。

南投檢方表示，沒有來得及提起當選無效之訴的涉賄當選人，案件還持續依選罷法在偵辦中，若證據明確的仍會起訴，而將來判刑確定仍會失去資格。

到今天為止，南投地檢署選偵案仍有111件，選他案則有308件，選他案會有部分繼續發展成選偵案，選偵案則持續偵辦到偵結。

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