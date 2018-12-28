元旦連假 六合夜市、新崛江商圈等周邊加強交通疏導

2018-12-28 10:28

〔記者黃建華／高雄報導〕元旦連續假期將於12月29日開始，新興警分局針對連續假期交通疏導部分，將在轄區內重要幹道及景點，如六合夜市、新崛江商圈、漢神百貨周邊及愛河周邊等，編排交通崗哨，適時疏導；此外，並編排交通快速疏導部隊，遇轄區內發生交通壅塞事故時，立即到達現場將交通狀況排除，讓用路人免除塞車之苦。

今年高雄市分別於夢時代廣場跨年晚會、義大世界跨年晚會及草衙道跨年晚會等3處場地辦理跨年活動，屆時必定會湧入大批人潮及車潮。

新興警分局所轄範圍內雖未有活動場所，但分局位置位於市區交通要衝，夢時代及草衙道活動散場後，大量返程車潮將湧入轄內中山路、中華路及民族路等路段，有鑑於此，新興分局將於108年1月1日0時至2時，編排警力於上述路段加強交通疏導，防止大量車潮湧現後造成交通阻塞，並在同時段編排警網實施防制危險駕車勤務，利用優勢警力抑止飆車、酒後駕車及危險駕車等情事發生，讓市民能有個平安又愉快的跨年夜晚。

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