別貪「辦門號換現金」！ 恐淪詐欺共犯與民事求償

2018-12-28 10:22

〔記者林嘉東／基隆報導〕網路、報紙分類廣告常可見通訊行以「辦門號換現金」招攬生意。基隆市警局呼籲，民眾千萬不要貪圖眼前小利，將門號賣給通訊行，不僅淪為詐欺共犯，還要面臨鉅額民事求償損失。

近來有不肖通訊行，偽造來台自由行的外國遊客證件、印章，再賣給詐騙集團牟利。刑事局一舉在北中南偵破7家黑心通訊行，查獲1800多個人頭門號；時隔半年，仍有許多不肖業者見有利可圖，繼續以「辦門號換現金」招攬生意。

這些不肖通訊行以「辦門號換現金」當幌子，在網路、報紙刊登廣告，吸引民眾上門，民眾只要願意提供個資申辦門號，即可獲利台幣3000元，通訊行再將這些人頭門號轉賣給詐騙集團牟利。

基隆市警局刑事警察大隊長張文源強調，民眾賣給通訊行的手機門號，一旦遭詐騙集團拿來詐騙被害人，不僅淪為詐欺共犯，遭檢警追訴詐欺幫助罪，還可能面臨被害人民事損害賠償求償。

張文源呼籲，民眾切勿任意拿個人證件申辦預付卡交付他人使用，以免成為詐騙集團共犯，如有疑慮請撥反詐騙專線165查詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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