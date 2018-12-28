消防志工夫妻返家途中見車禍 熱心救助受傷騎士

2018-12-28 09:43

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市友愛路、自由路口昨晚9點多發生汽車與機車相撞事故，38歲陳姓機車騎士因此倒臥馬路中央，且下巴、臉部及肢體多處擦傷，還有骨折情形，市消防局義勇特搜隊兼文化分隊志工夫妻檔莊全立、吳美賢剛退勤返家見狀，立即停車加入救援行列，熱心行徑令救護人員感到窩心。

救護人員抵達時，患者已經意識模糊、趴臥地上，機車零件散落還有洩漏一地的汽油，汽車右側門凹陷、擋風玻璃經猛烈撞擊呈現蜘蛛網狀，車禍原因待警方進一步釐清。

德安消防分隊長張英勝表示，莊全立及吳美賢當時已經退勤、算私人時間，然而2人行經路口看到有車禍，不僅幫忙路口交通疏導，還協助救護人員替傷者清潔、固定傷口並包紮，目前患者已送往嘉義基督教醫院救治。

市義勇特搜隊副隊長鄭榮貴表示，921地震後民間特搜隊招募志工，莊全立當時就加入，後來特搜隊轉型為義勇特種搜救隊，2016年高雄美濃地震、台南維冠金龍大樓倒塌，黃美賢受先生影響，也加入鳳凰志工，兩人都受過救護技術員訓練，十分熱血。

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