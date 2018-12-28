嘉義大林旭泰千坪廠房火警 大火延燒3小時

2018-12-28 09:36

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕位於嘉義縣大林鎮三和里的旭泰玻璃纖維公司，廠房今天清晨4時45分許竄出火舌，由於廠內有許多易燃物，黑色濃煙直衝天際，嘉義縣消防局獲報出勤多個分隊到場救援，甚至請求雲林縣消防局支援，直到7時54分才控制火勢，目前正進行殘火處理，燃燒面積約4500平方公尺，所幸無人員受困或受傷，起火原因仍待調查。

嘉義縣消防局指出，今日凌晨4時45分接獲民眾報案，指稱大林鎮義和里三塊厝209號（旭泰玻璃纖維股份有限公司）發生工廠火警。

消防局搶救人車於到達後，大美分隊長樊光華回報現場為1樓鋼骨鐵皮建物起火燃燒，儲放包裝用物品，現場無人員受傷、受困。消防局計派遣大美、大林、民雄、雙福、溪口、三和、祥和、新港梅山、水上、太保共10分隊前往支援，另申請雲林縣消防局增派人車協助搶救。

7時54分第二大隊大隊長沈廷衡回報現場火勢熄滅，目前殘火處理中。

縣消防局表示，廠房火勢雖已熄滅，但內部溫度太高，需等降溫再查看，不過廠方表示留守看管的2名勞工已逃出，並沒有人員受困。

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