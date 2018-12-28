浩鼎案一審判決 前中研院長翁啟惠獲判無罪

2018-12-28 11:03

首次上稿：09:15

更新時間：11:03

〔記者黃捷／台北報導〕中研院前院長翁啟惠、浩鼎公司董座張念慈，被士林地檢署依貪污罪起訴，士林地院歷經近2年審理，今天上午11點宣判，翁啟惠、張念慈均無罪。

本案源自於士檢2016年3月偵辦浩鼎內線交易案，案情一路延燒到中研院，當時在美國的翁啟惠立刻向時任總統馬英九請辭院長一職，但直到翁返台說明，其住處及院長辦公室4月遭檢調搜索，翁也被限制出境後，馬英九才同意他請辭。

士檢去年1月偵結，另外界震驚的是，翁啟惠涉內線交易部分獲不起訴，卻被依罪責更重的貪污罪起訴，翁當時一直無法接受，認為自己為了捍衛清白，全力配合檢調偵查，卻換來這種結果，對司法感到很失望。

檢方起訴指出，張念慈2011年企圖以1500張浩鼎技術股行賄，交換翁啟惠的醣分子酵素合成法技術，但僅達成期約賄賂，隔年12月改以3000張浩鼎股票行賄，翁以女兒帳戶收受，並同意浩鼎派員進入中研院學習，攜出研究成果。

士林地院審理本案於今年8月27日辯論終結，檢論告表示，偵辦本案一直戒慎恐懼、如履薄冰，發動搜索當天曾考慮聲押翁、張兩人，但最後選擇相信，諭令交保，後來隨案件發展，發現其中有許多問題，檢方無法視而不見，才會起訴。

翁啟惠則說，他從未以院長身分介入技轉，更未圖不當利益，他至今仍不知犯了什麼罪，又貪污了什麼，假如他不是翁啟惠，會被這樣相待嗎？他將個人研究捐給國家，司法讓他受盡屈辱，只為了給社會一個情緒出口；但他仍相信司法會為他的冤屈畫下句點。

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