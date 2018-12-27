癲癇發作車禍釀3死9傷 護理師判刑1年10月被害家屬不滿

2018-12-27 22:45

〔記者葉永騫／屏東報導〕去年8月4日深夜護理師楊淑婷開車在屏東萬丹鄉因癲癇發作釀成3死9傷重大車禍，屏東地方法院依過失致死罪判處1年10個月徒刑，1家5口3死2重傷的士官長楊德文家屬對於判決結果相當無奈，認為過失致死罪的刑責最高只有2年，太輕了。

37歲的護理師楊淑婷去年8月4日晚間駕駛休旅車，行經萬丹鄉西環路與萬壽路2段路口時，先追撞一部停等紅燈的黑色自小客車，未停車處理仍持續前行，在距離約200公尺的西環路與和平西路口，又闖紅燈直接撞上士官長楊德文搭載全家五口的白色自小客車及另一部銀色轎車，造成楊德文和2個小孩死亡、太太及小女兒受到重傷，共造成了3死9傷的重大事故。

屏東地檢署認為，楊女有癲癇病史及就醫紀錄，依過失致死罪起訴，屏東地方法院則依過失致死罪昨天判處楊淑婷1年10個月有期徒刑。

被害的楊德文家屬對於判決結果相當無奈，認為過失致死罪最高徒刑為2年，不管法官怎麼判決，結果都是太經了，3條人命卻只有1年10個月徒刑，讓人感到很無奈。

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