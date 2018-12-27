12/27 威力彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

2018-12-27 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月27日）開獎的第107000104期威力彩；第107000214期雙贏彩及第107000310期今彩539，頭獎均摃龜。

第107000104期威力彩中獎號碼為：「03、19、24、25、31、37，第二區：06」。頭獎、貳獎均摃龜；參獎共2注中獎，每注可得15萬元；肆獎共29注中獎，每注可得2萬元；伍獎120共注中獎，每注可得4000元；陸獎共1119注中獎，每注可得800元；柒獎共1988注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬659注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬4607注中獎，每注可得100元；普獎共2萬4527注中獎，每注可得100元。

第107000104期38樂合彩中獎號碼為「03、19、24、25、31、37」，五合摃龜；四合共7注中獎，每注可得6萬7500元；三合110注中獎，每注可得5750元；二合共1662注中獎，每注可得750元。

第107000214期雙贏彩中獎號碼為「03、04、06、09、11、12、13、18、19、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共307注中獎，每注可得500元；肆獎共3744注中獎，每注可得100元。

第107000310期今彩539中獎號碼為「11、29、30、32、34」，頭獎摃龜；貳獎共164注中獎，每注可得2萬元；參獎共5694注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬3348注中獎，每注可得50元。

第107000310期39樂合彩中獎號碼為「11、29、30、32、34」，四合共11注中獎，每注可得21萬2500元；三合共226注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7655注中獎，每注可得1125元。

第107000310期3星彩中獎號碼為「253」，正彩共17注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000304期4星彩中獎號碼為「0650」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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