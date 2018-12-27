越南脫逃客逮回14人 傳人口販運集團將「棄車保帥」

2018-12-27 20:50

〔記者劉慶侯／台北報導〕日前循「觀宏專案」團體旅遊管道來卻集體脫逃越南一四八人，移民署現已在新竹縣、嘉義縣、彰化縣和高雄、桃園逮獲五男九女共十四人。其中，四名女子疑因警方查緝太緊，人口販運集團為防事態擴大遭受波及，而將她們「棄置」，越南妹才自行投案。

此外，有民眾爆料指出，此次脫逃的越南女子中，有人已被應召站接送到高雄知名的淫窟「魚翅樓」躲藏和賣淫。據指出，「魚翅樓」因同棟大樓中有魚翅餐廳而得名，是高雄地區相當有名的情色美容店。移民署獲知至為重視，將會同轄管警分局進行清查。

由於此波越南籍嫌犯藉由來台旅遊卻大規模脫逃事件，已引起各方重視，警方和移民署研判在幕後操控的犯罪集團，將不再敢收容或留滯這批人士，以防集團遭檢警注意和剿滅，將全面性發生「棄置」情況，檢警和移民署現緊密觀察和調查中。

移民署目前全力動員所轄四外勤大隊，利用以車追人、擴大蒐情及深入查察可疑處所等方式，查出一五二名脫團越南旅客中，一人未失聯，另有三人自行出境，餘一四八人失聯。現查捕到案五男九女共十四人，但仍有男性九十三人、女性四十一人待緝捕。

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