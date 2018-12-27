國民黨籍3鄉長涉賄 花檢提當選無效之訴

2018-12-27 20:07

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮地檢署今天傍晚針對壽豐鄉長曾淑懿、豐濱鄉長邱福順及富里鄉長陳榮聰等15名當選人，在選舉期間涉嫌賄選或其他選舉不法事件，提起民事當選無效之訴。花檢指出，花蓮五合一地方公職人員選舉案件，迄今為止共偵結起訴20件50人違反選舉罷免法。

花蓮地檢署指出，花蓮五合一地方公職人員選舉，當選人經中央選舉委員會公告當選已近30日，檢察官對於刑事行賄、收賄及幽靈人口案件部分，業經偵查終結提起公訴者共計20件50人；另經中央選舉委員會公告的當選人中，有包含壽豐、富里、豐濱鄉長等15名當選人，涉及選舉不法案件，花檢依公職人員選舉罷免法第120條第1項第3款規定提起當選無效之訴。

花檢指出，壽豐鄉長曾淑懿涉嫌在8月間，疑透過許姓樁腳涉嫌交付現金給謝姓鄉民，希望勸謝男放棄競選鄉長，上月5日遭提起公訴，但曾淑懿否認搓圓籽，強調爭取清白；豐濱鄉長邱福順、鄉代候選人林長榮、嘎助‧馬庫兒、磯崎村長劉振生等人涉嫌引進遷徙幽靈人口，遭以妨害投票罪送辦；富里鄉長陳榮聰則涉嫌送部落頭目洋酒、宴客尋求支持。

被提起當選無效之訴的15人之中，有8名國民黨籍為壽豐鄉長曾淑懿、豐濱鄉長邱福順、富里鄉長陳榮聰、新城鄉代表李秋男、鳳林鎮民代表吳徐素美、卓溪鄉代表高正虎、福興村長黃朝彬、磯崎村長劉振生Tayto．Kacaw；7名無黨籍為秀林鄉代表潘健雄、豐濱鄉代表林長榮、代表嘎助．馬庫兒Kacu．Makur、萬榮鄉萬榮村長黃春娘、馬遠村長林茂隆、見晴村長李光閃、玉里鎮德武里長楊朝枝。

花蓮地檢署檢察長黃和村呼籲參選人清白參選，堅持不買票、不賣票，針對當選人若在民事法庭判決當選無效確定後，鄉長及村長部分將擇期補選，花檢將繼續本於毋枉毋縱、公平執法精神，嚴加追查選舉賄選，守護民主基石，選民如遇有行賄，請踴躍提出檢舉，檢察官會絕對保守秘密，並積極偵辦，一旦查獲行賄事實，並會依規定核發檢舉獎金，請撥打法務部檢舉專線：0800-024-099電話檢舉。

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