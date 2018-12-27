彰化破獲假酒工廠 「酒精+香料」調製已賣出3萬瓶

彰化檢警破獲假酒工廠，業者以食用酒精調製「茶酒王」高粱酒、威士忌低價出售，獲利近240萬元。（記者陳冠備翻攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2018-12-27 19:43

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化坊間菸酒商行近日出現一瓶只要99元的「茶酒王」威士忌、高粱酒，有民眾買回來喝了怪怪的，經檢驗整瓶酒竟只有2%純酒，其他98%都是食用酒精與香料、色素等，憤而檢舉。彰化地檢署昨（26）日前往生產工廠搜索，發現酒都裝在大水桶，一旁還有食用酒精、香料等，根本不像在釀酒，檢方認為，年關將屆，為免葉男再製造假酒流向市面，依違反食品安全衛生管理法、加重詐欺等罪嫌聲請羈押禁見，今午獲准。

彰化地檢署近日接獲花壇鄉一家製酒工廠，涉嫌以食用酒精、香料、色素等原料調製威士忌、高粱酒等多款高濃度酒類，再裝瓶黏貼不實品質標籤後，賣給下游商家，於是指派主任檢察官陳信郎、檢察官莊佳瑋率同彰化憲兵隊、和美警分局等前往搜索，當場查扣大量酒類成品、半成品、原料及帳冊、出貨資料等。

檢方調查，該業者為合格酒廠，公司成立2年多，不過葉姓負責人（64歲）卻不學無術，從去年6月起找來有製作假酒前科的陳姓男子指導杜姓、鄭姓兩位製酒員工以真酒攙偽食用酒精、香料、焦糖、色素等方法調製威士忌、高粱酒與米酒等。

檢方表示，這些酒從外觀看與市面40%烈酒根本如假包換，實際上酒精成分僅有2%到5%，但業者以100元低價販售給KTV小吃店、喜酒餐廳和偏僻的雜貨商店等，仍然供不應求，從帳冊查出，107年度已賣出約3萬多瓶，獲利240萬元。

彰化檢方昨晚訊問葉男後，認為他違反食安法且有加重詐欺罪嫌，加上陳姓製酒師未到案，以有串證之虞有再犯可能，昨晚向法院聲請羈押禁見，彰化地院今天下午裁准。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

檢方發現，假酒工廠業者將假酒置放鐵製大水塔後再利用裝有香料的綠色瓶子調味製酒，欺騙消費者。（記者陳冠備翻攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

現場查扣調酒器具與色素工具。（記者陳冠備攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

酒廠業者利用威士忌香料調製假威士忌。（記者陳冠備翻攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

檢方指出，標籤張貼酒精40%，實際上只有2～5%純酒，其餘都是利用食用酒精調製。（記者陳冠備翻攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

現場查扣大批成品等待銷售。（記者陳冠備翻攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

業者自創「茶酒王」高粱酒銷售。（記者陳冠備翻攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

彰化檢方現場稽查大批攙偽食用酒精假酒。（記者陳冠備翻攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/