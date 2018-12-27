烏來賄選案 北檢對區代會副主席等4人提當選無效之訴

2018-12-27 18:37

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦新北市烏來區賄選案，迄今已發動3波搜索及約談行動，陸續查獲區長、區代表會正、副主席、區代表、里長等多人，涉嫌以每票5千元至1萬2千元不等金額賄選，連區代表會正、副主席選舉，也涉嫌以每票100萬元賄選，3波行動共查扣賄款140萬元；北檢今表示，已對涉案的副主席朱鴻益、林洋山等3名區代表，合計4人提起當選無效之訴，擴大偵辦中。

北檢日前指揮調查局新北市調查處、新北市新店警分局發動2波搜索行動，陸續約談近百名被告及證人到案，本月25日再出動30名調查官、10名員警發動第3波搜索，約談4名被告及6名證人。

第3波被約談的4名被告，包括日前遭羈押的區民代表第1選區當選人林洋山，以及1名呂姓金主，另2名則是日前訊後被諭令10萬交保的當選人朱鴻益，以及第4選區的落選人宗玉祥。

檢調調查，烏來區民代表僅7席，若要當選主席只要搞定其中3席，加上自己共4席，得票就能過半當選，懷疑林洋山、朱鴻益等人涉及正副主席賄選，由呂姓金主提供資金，以每人100萬的價碼買票，全案擴大偵辦中。

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