傳有脫團越女藏身「魚翅樓」 警方清查未發現

2018-12-27 19:05

〔記者方志賢／高雄報導〕日前循「觀宏專案」團體旅遊來台，卻集體脫逃的越南旅客，傳出有越南女子藏身於高市三民區某知名按摩店「魚翅樓」並從事不法色情交易，三民一警分局今下午前往臨檢，發現店內13名女服務生，其中9人是越南籍歸化本國籍，都持台灣身分證，並無越南旅客躲藏在店內打工。

警方表示，該知名按摩店因同棟大樓有家魚翅餐廳，而被網友戲稱為「魚翅樓」，其實該魚翅餐廳與按摩店並無關連，魚翅餐廳無端遭人誤以為是按摩店，店家曾出面澄清而上過新聞版面。

昨有網友在PTT爆料，指脫逃越南妹疑似藏身在「魚翅樓」，警方今下午前往臨檢，店內男員工及13名女服務生均出示中華民國身分證受檢，並無越南籍脫團旅客藏身在店內工作。

警方說，13名女服務生，其中9人是越南籍歸化本國籍，都持有中華民國身分證，而依照現行法令，外國籍歸化本國籍只需要4年的時間，可能因此被民眾誤認或懷疑是店家匿藏越南旅客。

警方說，該按摩店是警方列管場所，警方高密度的臨檢及探訪取締，近年查獲過4件計28人次（妨害風化色情交易行為），店家不太可能冒聘僱容留逃逸外籍人士在店內工作風險。

另三民第一分局近日前往台南、彰化、新北市等地查獲2名這次脫團旅客及逃逸外勞，其中於台南市查獲脫團女性旅客，年近50歲，供稱準備從事勞務工作。

另於新北市查獲涉嫌接應載送此次脫團的越南男子，他供稱於23日至高雄市載送4名（2男2女）脫團旅客載往中北部等地，而這次在高雄脫團人數中，約有2/3為男性，也有10歲以下兒童，研判此次脫團旅客，從自高雄脫團後，往中北部藏匿。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/