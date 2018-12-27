台東小貨車撞小客車 駕駛噴飛衝進路邊轎車底下

2018-12-27 18:09

［記者王秀亭／台東報導］台東縣東河鄉興昌村今天下午發生小貨車與自小客車相撞事故，不僅波及路邊民宅，小貨車呂姓駕駛還噴飛，整個人衝進停在路邊的自小客車車底，附近居民發現合力將壓著駕駛的自小客車搬移，呂姓駕駛僅左臉頰嚴重撕裂傷，緊急送醫開刀縫合後無礙。

據了解，呂姓男子（44歲）今天下午近2時開著小貨車經台11線由北往南行駛，在東河鄉興昌村時欲左轉，卻與北上車道上的自小客車發生相撞，小貨車將路邊的公車站牌撞斷，自小客車則是衝進民宅騎樓，呂姓駕駛也因突如其來的撞擊，整個人噴出車外，衝進停在路邊的自小客車底部。

受波及的民宅主人表示，當時人在樓上，聽到巨烈撞擊聲，驚覺就在自家樓下，趕下樓一看，一個人竟卡在自家車車底，趕緊與鄰居合力將自小客車搬離，還好小貨車駕駛意識清楚，警消獲報趕抵現場後，將人緊急送醫。

呂姓駕駛送醫時意識清楚，雙手、後腦皆有擦傷，左臉頰撕裂傷較為嚴重，需進行開刀縫合手術，自小客車駕駛僅有肢體外傷送醫治療後無礙，至於肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/