議員剛就任就貪污判9年定讞 施金樹緊急傳真辭職書

2018-12-27 19:04

〔記者王錦義／花蓮報導〕2011年時任花蓮縣議員潘富民、陳長明、施金樹（連任成功），被控遊說動支地方建設補助款，補助鄉公所購置LED路燈、消防設備，收受廠商100萬至200萬元回扣，二審被分別判刑4年6月至9年有期徒刑、褫奪公權5年；最高法院今天上午駁回3人上訴定讞，其中，施金樹遭判刑9年且褫奪公權，議員資格將被解職，不過，他在下午傳真辭職書影本給議會。

花蓮縣議會在下午3點55分收到施金樹傳真辭職書，「本人施金樹辭去花蓮縣議會第19屆議員一職，立辭職書人：施金樹，中華民國12月27日。」議會指出，依地制法81條規定，縣議員辭職，應以書面向議會提出，辭職書正本送達議會才會生效。而法界人士研判，施金樹趕在此刻辭職，應該是想要卡住後面的遞補，不過，這招在宣判後才辭職是沒有用的。

施金樹目前返回雲林奔母喪，花蓮縣議會議會人員說，請示內政部後，初步認為辭職書傳真影本應視為無效，已通知施金樹提出正本。議會尚未收到判決書以及內政部的解職公文，施金樹若確定遭內政部解職，議員缺額並未超過1/2，不須另行補選，依規定由同選區落選頭遞補，第一選區落選頭為民進黨議員莊枝財，不過一切仍要依照中選會公告為準。

檢方調查，現任花蓮縣議員施金樹、時任國民黨花蓮縣議員陳長明、潘富民收受廠商傭金，2010至2012年編列縣議員建議款預算案，辦理鄉道LED路燈工程、購買消防設備、手電筒等，再由鄉公所人員配合採購，每筆補助款可得20％到25％的回扣，約100至200萬元不等。最高法院依貪污罪判施金樹等人4年6月至9年不等刑期，其中現任議員施金樹判刑9年最重，花蓮地檢署已對3人啟動防逃機制、限制出境。

而原本為民進黨籍的施金樹，在今年12月25日議長選舉時，未遵循黨中央決議，跑票投給國民黨籍議長，隨後自行宣布退出民進黨。

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