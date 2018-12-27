竹聯幫台南分堂暴力討債、圍事 首腦等13人起訴

2018-12-27 19:27

〔記者王俊忠／台南報導〕男子李佳鴻4年前在台南永康區成立竹聯幫信堂台南分堂，邀集程馨等10多人入幫，向他人恐嚇暴力討債；此幫派接受吳男委託蒐證，因成員遭人毆打、車子被砸，李男一方跟蹤吳男與妻子座車，趁機毆打報復吳男夫妻，李因參選永康里長被檢警盯上，選前掃蕩瓦解組織。台南地檢署依組織犯罪等多項罪嫌分別起訴李等13名共犯被告。

檢警調查，40歲的李佳鴻加入竹聯幫信堂，在永康成立竹聯幫信堂台南分堂，並以永大路檳榔攤與文化路房宅作為據點，後來邀集10多人加入幫派，並由30歲的李惠申、30歲程馨分別擔任第1及第2行動隊隊長，帶領其他成員從事暴力不法行動。

檢方起訴指出，程馨等人在去年8月初恐嚇邱姓男子，表明自己是竹聯幫信堂的小弟，邱欠錢都不用還，邱因而心生畏懼、擔心若不還錢會遭不利，依約將3萬元交給程等3人後才能離去。

去年間，李佳鴻替1間公司吳姓執行長圍事、處理公司派系糾紛，李派3名小弟在該公司外面拍照蒐證，每人每天索費3千元，12月間吳男覺得每天支出費用過高、決定終止委託。不料，李惠申等人蒐證時突遭他人毆打、毀車，派人向吳男求償未果。今年2月，李等人在安南區1處路口圍堵吳男夫妻座車，分持鋁棒、大榔頭等把吳男夫妻毆打成傷、砸毀座車，事後還到吳男位於南市北區住處大門潑漆恐嚇。

檢警還查出，程馨等人在今年4月到永康1家卡拉OK店，向店家恫稱「在這裡開店這麼久，都沒有知會永康角頭佳鴻」，表示每月25日會來收保護費5千元，店家擔心如不從，對方會藉機鬧事，只好乖乖交保護費，共付了2萬元。5月間永康另1家小吃部有客人鬧事，小吃部股東通知程馨等人出面，分拿凶械、徒手把客人打的頭破血流。

程等人也暴力討債，專程到高雄向對方恫稱「你現在沒有簽這張本票與借據，下次如換別人來處理，不會像這次一樣好說話」，被害人心生畏懼、付出80萬元。

南檢檢察官徐書翰依組織犯罪條例、恐嚇取財、毀損、傷害、妨害自由等罪嫌起訴李佳鴻等13名被告。案子移審台南地院後，原收押的李佳鴻、程馨分別以10萬元、5萬元交保。另李佳鴻參選里長涉嫌以辦桌菜賄選部分，經檢方詳查後認為犯罪嫌疑不足、不予起訴。

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